Gussago, palazzo Caprioli riapre con un laboratorio di danza contemporanea

(red.) Dal 26 giugno riaprono le porte dello storico Palazzo Caprioli in via Sale a Gussago (Brescia). Palazzo Caprioli nasce come un centro di ricerca, crescita, espressione e meditazione e dopo le chiusure determinate dei lockdown dovuti al Covid-19, finalmente riapre i suoi spazi interni e esterni per la realizzazione di attività in presenza.

La ripartenza per Palazzo Caprioli a Gussago sarà dal 26 giugno con il Laboratorio di DANZA CONTEMPORANEA GRAHAM E DANZA CLASSICA BALENCHINE -dal 26 Giugno al 3 Luglio- con Maggie Boogaart e Ghislain de Compreignac, direttori della Paris Marais Dance School e con la performance di Maggie Boogaart dal titolo MON RÊVE in calendario per il 3 luglio.

Seguiranno poi per tutta l’estate eventi e laboratori di danza contemporanea, residenze d’artista, lezioni di gruppo e individuali in presenza e online dedicate allo yoga e al kundalini yoga, meditazione tra esercizi e sensorialità per ritrovare il giusto equilibrio di corpo e anima.