Palazzolo, scontro per motivi di droga tra due uomini in pieno coprifuoco

(red.) Non solo tra i giovani come accaduto a Bedizzole e Iseo, ma nella notte tra sabato 5 e ieri, domenica 6 giugno, in provincia di Brescia i carabinieri sono stati impegnati a sedare uno scontro tra due uomini anche a Palazzolo sull’Oglio. E’ successo intorno alle 3, quindi in pieno orario di coprifuoco, quando due cittadini di origine nordafricana di 34 e 39 anni si trovavano in strada nella zona di via Sarioletto. Ancora non è certo il motivo dello scontro, poi diventato fisico, ma può essere riconducibile a una questione di sostanze stupefacenti, forse per debiti e per il fatto che quella sera sarebbe dovuta essere utile per la restituzione del denaro per uno scambio di droga.

Soldi, però, che in quel momento non ci sarebbero stati. Così sono volati pugni e spinte, persino sputi e i residenti della zona, allarmati da quanto stava accadendo, hanno allertato il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari insieme alle ambulanze di Capriolo e Adro. I due contendenti sono rimasti feriti tra contusioni e tagli e hanno avuto bisogno di essere trasportati negli ospedali di Chiari e a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Sull’episodio continuano a indagare le forze dell’ordine.