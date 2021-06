Iseo, dalla Regione è ufficiale: chiuso il punto nascite dell’ospedale

(red.) Il dibattito intorno al punto nascite dell’ospedale bresciano di Iseo si era fatto sempre più incandescente, tanto da spingere i cittadini a riunirsi in comitati nella raccolta di firme e anche i Comuni diretti interessati del Sebino a cercare una soluzione. Ma non è stato sufficiente. Nei giorni precedenti a lunedì 7 giugno, infatti, l’assessorato regionale al Welfare della Lombardia ha comunicato in modo ufficiale e definitivo che il punto nascite nell’ospedale del Sebino sarà chiuso.

E di conseguenza penalizzerà proprio l’intero Sebino, la bassa Valcamonica e la Franciacorta che potevano rivolgersi all’ospedale iseano per questo servizio. Contro la chiusura erano state raccolte alcune migliaia di firme e anche in Consiglio regionale erano state approvate due mozioni dedicate per rilanciare l’ospedale. Ma tutto questo si è imbattuto sui dati: Iseo non ha raggiunto almeno i 500 nati in un anno e quindi a livello finanziario, per la Regione, non c’è motivo di tenere aperto il presidio nella struttura.