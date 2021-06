Iseo, rissa tra ragazzi dopo la lite sui social: due feriti con il coltello

(red.) Le cronache parlano di una lite, iniziata con insulti scambiati sui social nei mesi scorsi, e finita con le mani addosso e perfino a coltellate come un vero regolamento di conti, dopo che forse i protagonisti si erano dati appuntamento in via Canneto a Iseo, nel parcheggio un po’ defilato dell’ex porto industriale della Scogliera, per dirimere la controversia. Una zona comunque di passaggio e molto frequentata, soprattutto di sabato sera.

A ricostruire com’è andata saranno i carabinieri di Iseo e Chiari, che dovranno capire che cosa è veramente accaduto sabato verso le 21,30 tra un sedicenne di Provaglio d’Iseo, un 18enne di Marone e altri due ragazzi di Rovato. Alla fine i primi due si sono trovati all’ospedale con ferite – pare non gravissime – da arma da taglio (al braccio e alla spalla), mentre a maneggiare i coltelli sarebbero stati i due rovatesi che prima sono fuggiti a piedi, inseguiti dagli amici dei feriti, per poi dileguarsi in automobile.

Quando sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze, dei presunti aggressori non c’era più traccia, ma non sarà difficile identificarli.