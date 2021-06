Franciacorta, dal 7 giugno il Festival sarà anche digitale e mondiale

(red.) Da lunedì 7 fino al 30 giugno torna il Festival Franciacorta e per la prima volta sarà, oltre che digitale, anche internazionale. Nel mese di giugno – si legge dal sito internet Franciacorta.net – prenderanno forma su diverse piattaforme digital e social una serie di eventi capaci di raggiungere in ogni parte del mondo gli esperti di settore e gli eno-appassionati per approfondimenti e curiosità sulla Franciacorta. Si partirà il 7 giugno con un seminario di approfondimento in lingua inglese su Franciacorta Satèn, Rosé e Dosaggio Zero dedicato ai professionisti del vino. A partire dal 9 giugno, ogni lunedì e mercoledì May Matta-Aliah, ambassador di Franciacorta in Usa, intervisterà in diretta Facebook diversi produttori franciacortini parlando di storia, di biodiversità e delle diverse tipologie di Franciacorta.

Per quanto riguarda i wine lover italiani, ogni martedì del mese ci saranno delle dirette Instagram con Nicola Bonera, sommelier già insignito del titolo di Migliore Sommelier d’Italia, che dialogherà con importanti esperti del food (Chiara Maci, Gnambox e Lorenzo Biagiarelli) per trovare i migliori abbinamenti, mentre il 17 giugno si parlerà di storia con la presentazione in diretta Instagram del libro “Le origini del Franciacorta nel Rinascimento italiano”. Ci saranno poi eventi dedicati al mercato americano, tedesco e giapponese realizzati in collaborazione con le associazioni sommelier locali e con gli ambassador Franciacorta.

PROGRAMMA

Zoom – Evento solo su invito

7 Giugno | Kick off Seminar

ore 18 Europa – ore 12:00 EST – ore 9:00 PT

Seminario tenuto dalla Ambassador Franciacorta May Matta-Aliah con la partecipazione del presidente del Consorzio Franciacorta Silvano Brescianini alla scoperta delle tipologie Satèn, Dosaggio Zero e Rosé dedicato ai wine professional.

Diretta Instagram dal profilo @chiarainpentola

8 Giugno | Chiara Maci e Nicola Bonera

ore 18 Italia

Diretta Instagram con una coppia d’eccezione: Nicola Bonera, rinomato sommelier già premiato come Migliore Sommelier d’Italia e la food Influencer Chiara Maci. Mentre Chiara cucinerà in diretta, Nicola svelerà tutti i segreti di una tipologia di Franciacorta.

Zoom e diretta Facebook sulla pagina @franciacorta

9 Giugno | Winemakers Interview – HISTORY

ore 18 Europa – ore 12:00 EST – ore 9:00 PT

Interviste a tavola rotonda realizzate da May Matta-Aliah con tre produttori Franciacortini sul tema della storia della Franciacorta e le radici del territorio.

Le interviste saranno visibili liberamente a tutti in diretta sulla pagina Facebook @franciacorta.

Chi desidera partecipare su Zoom può registrarsi al link seguente:

https://zoom.us/webinar/register/WN_6xBTk4fJTtCzTrqzRmbFZg

Diretta Instagram dal profilo @wein_verstehen

10 Giugno | Daniel Bayer tasting

ore 19 Germania

degustazione live con il wine expert e blogger Daniel Bayer insieme all’influencer Louisa-Maria Schmidt delle tipologie Franciacorta Brut, Rosé, Satèn, Dosaggio Zero e Riserva.

Clubhouse session dal profilo @steviekim

10 Giugno | WSET Diploma vs VIA for Franciacorta

ore 20 CET

Session su Clubhouse dedicata all’esplorazione e alla promozione di Franciacorta moderata da Stevie Kim, che sarà accompagnata da una selezione di speaker del mondo del vino ed educator:

Rebecca Lawrence Dip WSET, Jacopo Fanciulli IWA, Lan Liu IWA, Francesco Marchio IWE.

Dalla session sarà ricavato un podcast, disponibile dall’11 Giugno su italianwinepodcast.com, ApplePodcast, SoundCloud e XimalayaFM.

Zoom e diretta Facebook sulla pagina @franciacorta

14 Giugno | Winemakers Interview – BIODIVERSITY

ore 18 Europa – ore 12:00 EST – ore 9:00 PT

Interviste a tavola rotonda realizzate da May Matta-Aliah con tre produttori Franciacortini sul tema della biodiversità, della viticoltura sostenibile e del biologico.

Le interviste saranno visibili liberamente a tutti in diretta sulla pagina Facebook @franciacorta.

Chi desidera partecipare su Zoom può registrarsi al link seguente:

https://zoom.us/webinar/register/WN_Q5E_7JMSQKulL1mRWPIMuQ

Clubhouse session dal profilo @steviekim

14 Giugno | Franciacorta Soils

ore 20 CET

Session su Clubhouse dedicata all’esplorazione e alla promozione di Franciacorta moderata da Stevie Kim, che sarà accompagnata da una selezione di speaker del mondo del vino ed educator:

Rebecca Lawrence Dip WSET, Jacopo Fanciulli IWA, Lan Liu IWA, Francesco Marchio IWE.

Dalla session sarà ricavato un podcast, disponibile dal 15 Giugno su italianwinepodcast.com, ApplePodcast, SoundCloud e XimalayaFM.

Diretta Instagram dal profilo @gnambox

15 Giugno | Gnambox e Nicola Bonera

ore 18 Italia

Diretta Instagram con un trio d’eccezione: Nicola Bonera, rinomato sommelier già premiato come migliore d’Italia e della Lomberdia e i food Influencer Gnambox. Mentre Stefano e Riccardo cucineranno in diretta, Nicola svelerà tutti i segreti di una tipologia di Franciacorta.

Clubhouse session dal profilo @steviekim

15 Giugno | Franciacorta Food Pairing

ore 18 CET

Session su Clubhouse dedicata all’esplorazione e alla promozione di Franciacorta moderata da Stevie Kim, che sarà accompagnata da una selezione di speaker del mondo del vino ed educator:

Dr. Rebecca Lawrence Dip WSET, Jacopo Fanciulli IWA, Lan Liu IWA, Francesco Marchio IWE.

Dalla session sarà ricavato un podcast, disponibile dal 16 Giugno su italianwinepodcast.com, ApplePodcast, SoundCloud e XimalayaFM.

Zoom e diretta Facebook sulla pagina @franciacorta

16 Giugno | Winemakers Interview – SATÈN

ore 18 Europa – ore 12:00 EST – ore 9:00 PT

Interviste a tavola rotonda realizzate da May Matta-Aliah con tre produttori Franciacortini sul tema della tipologia più unica di tutte, prodotta solo in Franciacorta: il Satèn.

Le interviste saranno visibili liberamente a tutti in diretta sulla pagina Facebook @franciacorta.

Chi desidera partecipare su Zoom può registrarsi al link seguente:

https://zoom.us/webinar/register/WN_zUt1DpeMRieRo1Ov3P0skQ

Diretta Instagram dal profilo @marta_perego

17 Giugno | “It’s Wine to Read” – Le Origini del Franciacorta nel Rinascimento Italiano

ore 19 Italia

Diretta Instagram di presentazione della ristampa del libro “Le Origini del Franciacorta nel Rinascimento Italiano” con lo Storico Prof. Archetti.

Zoom – Evento solo su invito

17 Giugno | Webinar Harpers Wine & Spirits

Ore 16 Italia – ore 15.00 UK

Il Webinar, guidato da Andrew Caphole (EIC Harpers), alla presenza di rappresentanti del Consorzio Franciacorta, buyers e sommelier inglesi, condurrà gli spettatori alla scoperta delle diverse tipologie di Franciacorta.

Zoom e diretta Facebook sulla pagina @franciacorta

21 Giugno | Winemakers Interview – ROSÉ

ore 18 Europa – ore 12:00 EST – ore 9:00 PT

Interviste a tavola rotonda realizzate da May Matta-Aliah con tre produttori Franciacortini sul tema del Franciacorta Rosé. Quale modo migliore per festeggiare il primo giorno d’estate?

Le interviste saranno visibili liberamente a tutti in diretta sulla pagina Facebook @franciacorta.

Chi desidera partecipare su Zoom può registrarsi al link seguente:

https://zoom.us/webinar/register/WN_BkK7Tl6tR_a-hfmU5Qr5Hg

Zoom con iscrizione

22 Giugno | Consumer tasting con chef Silvia Baldini e May Matta

ore 19,30 Eastern Time

Seminario di degustazione sulla tipologia Franciacorta Satèn in abbinamento ai piatti della chef Silvia Baldini. I partecipanti potranno cucinare insieme alla chef alcuni degli abbinamenti ideali con questa tipologia e allo stesso tempo scoprire tutte le sfumature del prodotto più simbolico della Franciacorta.

I biglietti sono disponibili al link seguente: https://www.eventbrite.com/e/festival-franciacorta-sip-cook-w-chopped-champion-chef-silvia-baldini-tickets-156513306513

Diretta Instagram dal profilo @lorenzo.biagiarelli

22 Giugno | Lorenzo Biagiarelli e Nicola Bonera

ore 17 Italia

Diretta Instagram con una coppia d’eccezione: Nicola Bonera, rinomato sommelier già premiato come migliore d’Italia e della Lomberdia e il food Influencer Lorenzo Biagiarelli. Mentre Lorenzo cucinerà in diretta, Nicola svelerà tutti i segreti di una tipologia di Franciacorta.

Zoom e diretta Facebook sulla pagina @franciacorta

23 Giugno | Winemakers Interview – DOSAGGIO ZERO

ore 18 Italia – ore 12:00 NY – ore 9:00 West Coast

Interviste a tavola rotonda realizzate da May Matta-Aliah con tre produttori Franciacortini sul tema Franciacorta Dosaggio Zero

Le interviste saranno visibili liberamente a tutti in diretta sulla pagina Facebook @franciacorta.

Chi desidera partecipare su Zoom può registrarsi al link seguente:

https://zoom.us/webinar/register/WN_5WkopV0QT421dNTpob-j1A

24 Giugno | GuildSomm Webinar – Evento solo su invito

ore 19 Europa – ore 13.00 EST – ore 10.00 PT

Webinar su Franciacorta realizzato dall’associazione GuildSomm dedicato a wine professionals e trade. Un’occasione perfetta per scoprire tutte le peculiarità del territorio: dalle uve, al metodo di produzione, dal clima alla storia.

Zoom e diretta Facebook sulla pagina @franciacorta

28 Giugno | Winemakers Interview – RISERVE

ore 18 Italia – ore 12:00 NY – ore 9:00 West Coast

Interviste a tavola rotonda realizzate da May Matta-Aliah con tre produttori Franciacortini sul tema Franciacorta Riserva e longevità.

Le interviste saranno visibili liberamente a tutti in diretta sulla pagina Facebook @franciacorta.

Chi desidera partecipare su Zoom può registrarsi al link seguente:

https://zoom.us/webinar/register/WN_dGNd6FFFQE2Y6WEulQimYg

28 Giugno | Sommelier Union tasting – Evento solo su invito

Ore 14,30 Europa – ore 8.30 EST – ore 5.30 PT

In occasione della riunione annuale degli associati la Sommelier Union Tedesca, che vanta alcuni tra gli esperti di vino più importanti del paese, realizzerà un seminario di degustazione dedicato a Franciacorta con la partecipazione del Presidente Silvano Brescianini.

30 Giugno | Jon McDaniel tasting – Evento solo su invito

Ore 14,30 EST

Masterclass con degustazione di tre tipologie condotta dal wine expert di Chicago Jon McDaniel, riservata a buyers, sommeliers ed esperti del settore vino. Jon McDaniel è noto come uno dei più affermati professionisti del mondo del vino in America, nominato “Sommelier of the Year” da Food + Wine, è stato riconosciuto come uno dei “40 Under 40 Tastemakers” da Wine Enthusiast, premiato come “International Sommelier of the Month” da Riedel Crystal e vincitore di svariati premi di Wine Spectator.