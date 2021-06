Dipendenti morti in incidente in A21 tre paesi bresciani in lutto

(red.) Si trovano ancora tutte ricomposte nell’obitorio di Piacenza le salme dei cinque dipendenti dell’impresa edile Mapen di Cortefranca e che giovedì 3 giugno, nel tardo pomeriggio, hanno perso la vita nel tragico incidente al raccordo verso l’autostrada A21 Cremona-Brescia a Fiorenzuola d’Arda, nel piacentino, dopo essere di ritorno da un cantiere a Parma. Nelle ore successive allo scontro, che ha tolto la vita a quattro residenti nella nostra provincia di Brescia, sono stati tutti identificati. Si tratta di Bruno Bracchi di 67 anni e Maurizio Signoroni di 55, entrambi di Adro, che lasciano rispettivamente moglie e tre figli e moglie e un figlio.

Era di Colombaro di Cortefranca, invece, il 40enne Simone Abeni che lascia madre e fratello. Infine, l’ultimo “bresciano” di Capriolo era Hassan Seddiki che lascia nel dolore la moglie e tre figli piccoli. La quinta vittima è Az Eddine Er Rahhali di Covo, in provincia di Bergamo. Per tutti è il drammatico momento del riconoscimento da parte dei familiari e del nulla osta ai funerali, mentre per Maurizio Signoroni, che conduceva il furgone Fiat Doblò finito nel tamponamento contro il tir che lo precedeva è stata disposta l’autopsia per capire come l’uomo non abbia visto il mezzo pesante fermo in strada per un rallentamento.

Foto 3 di 5









Nel frattempo a Cortefranca, dove ha sede anche la Mapen che si è vista decimare gli addetti nella tragedia, il sindaco Anna Becchetti ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel momento in cui sarà celebrato il funerale dell’unica vittima del paese.