Rovato, tenta di rubare un’auto e si scaglia contro poliziotto e carabinieri

(red.) Ha tentato di investire in auto una coppia, di cui un operatore della Polizia di Stato, in parte riuscendoci, per poi scagliarsi a calci e pugni anche contro i carabinieri che cercavano di fermarlo. E’ la serata di follia che ha visto pochi giorni fa, martedì 1 giugno, protagonista in negativo un uomo di 38 anni marocchino e senza fissa dimora nella zona di Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. L’uomo ha prima notato una donna di 45 anni, la componente della coppia, che stava attendendo l’apertura dell’autorimessa di casa per poter parcheggiare la propria auto Fiat 500.

In quel momento proprio il 38enne, sfruttando il veicolo aperto, si è messo alla guida cercando di fuggire. Ad accorgersi è stato anche il compagno della donna, cioé il poliziotto, che in qualche modo ha tentato di evitargli di scappare. Ma così facendo lui e la compagna sono stati investiti, per fortuna non in modo grave. Lui è caduto su un muretto e lei sulla strada e riportando anche un trauma al volto.

Sul luogo sono poi giunti anche i carabinieri della stazione di Rovato che sono riusciti, non senza difficoltà e riportando anche ferite nella violenza dell’uomo, a bloccarlo e arrestarlo. Ora è a disposizione della Polizia penitenziaria e nei suoi confronti la procura di Brescia ha emesso accuse per rapina e lesioni aggravate, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.