Franciacorta, mobilità sostenibile tra i Comuni del vino: si studia un progetto

(red.) Tutti i 22 Comuni della Franciacorta che si possano attraversare e collegare tra di loro e anche alle infrastrutture e ai luoghi di interesse culturale sfruttando la mobilità sostenibile. E’ un progetto, per il quale sarà necessario un anno e mezzo di tempo, al quale stanno lavorando l’Università degli Studi di Brescia, l’associazione dei Comuni “Terre della Franciacorta” e il Centro studi Città Amica per la Sicurezza nella Mobilità della stessa Statale.

L’idea è stata presentata ieri, martedì 1 giugno, all’insegna del progetto “Mobilità sostenibile in Franciacorta: itinerari ciclabili d’area vasta”. A guidare il sodalizio è Francesco Pasini Inverardi, sindaco di Passirano, che ha illustrato l’iniziativa con il rettore della Statale Maurizio Tira e Michele Bonera del gruppo di studio. Dal punto di vista dei tempi, fino in autunno saranno individuati tutti i percorsi ciclabili esistenti in Franciacorta per poi realizzare uno studio di fattibilità e infine coinvolgere le amministrazioni comunali.