Provaglio d’Iseo, il 5 giugno premiazione del concorso letterario per ragazzi

(red.) Dopo lo stop forzato dello scorso anno imposto dal Covid-19, la Biblioteca Civica “Beppe Fenoglio” di Provaglio d’Iseo, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e Istruzione del comune e con l’Istituto Comprensivo “Don Paolo Raffelli”, ha indetto nei mesi scorsi la seconda edizione di un concorso letterario per ragazzi, intitolato alla memoria della professoressa Luciana Brancolini.

Fortemente voluto e promosso dal marito e dai figli dell’insegnante scomparsa, per tanti anni apprezzata docente di Lettere della scuola, appassionata lettrice e presidente della Biblioteca, il concorso “Luciana Brancolini. Nelle parole il ricordo” si propone di stimolare la fantasia, valorizzare la creatività letteraria e promuovere il piacere della scrittura.

Il progetto prevede uno premio di 500 euro messi a disposizione dalla famiglia Maffei/Brancolini per 10 anni destinato agli studenti provagliesi che si sono distinti per merito nella produzione di un testo o di una poesia nelle forme e nei modi definiti dal corpo docente della scuola di Provaglio.

Il regolamento steso dalla Commissione Biblioteca, prevede che i partecipanti il concorso consegnino il loro elaborato in forma anonima in una busta chiusa all’insegnante di riferimento (un racconto di lunghezza libera, scritto a mano). All’interno del plico, oltre al testo che quest’anno ha come tema “La Legalità”, dovrà esserci una busta sigillata con il nome dell’estensore.

Una giuria formata da alcuni componenti la Commissione Biblioteca tra le produzioni pervenute sceglierà la migliore.

La premiazione avverrà sabato 5 giugno nella corte di Palazzo Francesconi.