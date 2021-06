Lago d’Iseo, i camping si consorziano: nasce “Lake Iseo Holiday”

(red.) Sul lago d’Iseo, sponda bresciana e bergamasca, l’unione fa la forza anche quando si parla di strutture di campeggio. Per questo motivo dieci realtà della nostra provincia e due orobiche aderiscono al consorzio “Lake Iseo Holiday”. L’idea, come dicono le proponenti, era emersa nel 2019 con l’intento di condividere una proposta univoca rivolta ai clienti e turisti. A presiedere il consorzio è Giorgia Nulli con la vice Ines Moretti.

L’iniziativa consente agevolazioni economiche per chi partecipa e anche l’accesso ai fondi regionali per riqualificare le strutture. La nuova realtà avrà un sito internet e fino alla fine di luglio propone tamponi offerti ai clienti stranieri che potranno farli in una farmacia convenzionata e anche all’interno degli stessi camping prima di rientrare dalla vacanza. Del consorzio fanno parte i camping Del Sole, Quai, Iseo, Cave, Pilzone, Olivella, Punta d’oro, Covelo, Eden, Riva San Pietro, Trentapassi ed Eurovil.