Montisola, successo per la giornata della vaccinazione di massa

(red.) Vaccino per 520 persone sabato a Monte Isola, dove nell’hub vaccinale allestito nella palestra di Siviano si è provveduto alla vaccinazione di massa della popolazione residente. Gli anziani e i fragili avevano già ricevuto la dose nella scorse settimane e all’appello mancavano 670 montisolani: se ne sono presentati 520, un buon risultato.

L’arrivo dei cittadini, chiamati dal comune a partecipare al Vax-day, è iniziato verso le 9 del mattino, regolato dalla Protezione Civile e dai volontari della Croce Rossa. Si sono presentate davanti ai 30 operatori sanitari dell’Asst Franciacorta, sistemati in 10 postazioni, 520 persone sopra i 16 anni: alla maggior parte è stato inoculato il vaccino Moderna, quello Pfizer per i 35 giovani compresi tra i 16 e i 18 anni di età.

Così, con circa l’86% complessivo della popolazione vaccinata, Monte Isola si prepara a diventare ufficialmente il primo comune bresciano Covid Free, sulla scia di quanto già accaduto in molte isole italiane come Procida, Capraia, Stromboli o Capri: un risultato che viene considerato significativo anche perché ci si aspetta che abbia benefici effetti sul turismo, una delle fonti principali di reddito per gli abitanti dell’isoletta al centro del lago d’Iseo. Il 3 luglio verrà somministrata la seconda dose.