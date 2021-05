Concert Hall di Erbusco, la Provincia contraria al maxi progetto

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 27 maggio, sempre in collegamento a distanza, si è svolta una seduta del Consiglio provinciale di Brescia in cui, tra i vari temi in discussione, c’erano anche una mozione sulla Concert Hall che un privato vorrebbe realizzare a Erbusco e la questione delle sanzioni non pagate dai cittadini. A proposito del maxi progetto che la società Moretti Spa vorrebbe realizzare – sala concerti, auditorium, accademie di musica e danza, sale di registrazione, uffici, il museo della musica e un albergo – la Provincia si è espressa contro approvando una mozione del consigliere Marco Apostoli di Provincia Bene Comune.

I voti a favore del documento sono arrivati dalla maggioranza di centro sinistra, mentre il centro destra si è astenuto. Il Broletto si dice d’accordo, quindi, sul fatto che l’opera peserebbe sul vincolo paesaggistico presente sul posto dal 2008 e contro diversi piani regionali sulla Franciacorta e contro il consumo di suolo. Secondo la mozione, la zona vedrebbe più traffico e maggiori disagi alla viabilità e aumentando le criticità. Al contrario, per il centro destra bisognerebbe almeno valutare il progetto. L’altro tema è quello delle sanzioni stradali non pagate che sono state pari a 132 milioni di euro negli ultimi anni, ma è emerso che due terzi di quelle notificate dal 2012 sono state pagate. E di quelle inevase sono state riscosse poco più del 17%.