Provaglio d’Iseo, ladri acrobati di sera tra le case di una strada

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 27 maggio la via Moretto a Provezze di Provaglio d’Iseo, in Franciacorta, nel bresciano, è stata teatro di una serie di assalti da parte di banditi, probabilmente gli stessi, andati in scena nell’arco di poche in una serata. Una delle preoccupazioni maggiori è giunta da una famiglia che ha sentito dei rumori e ha poi notato una finestra lasciata aperta dalla quale i malviventi, senza portare via nulla, sono fuggiti. Invece, sono andati a segno in un’altra casa rubando dalle stanze quanto c’era di valore. I “ladri acrobati”, come sono stati chiamati visti i movimenti, sono riusciti a fuggire facendo perdere le tracce. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri.