Pontoglio, scontro tra furgone e moto in via Dante: grave giovane centauro

(red.) Stamattina, giovedì 27 maggio, pochi minuti prima delle 10,30 si è verificato un drammatico incidente stradale tra una moto e un furgone in via Dante Alighieri, a Pontoglio, nel bresciano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia stradale e dai carabinieri della compagnia di Chiari, il 21enne in sella alla due ruote si sarebbe scontrato con l’altro mezzo condotto da un 51enne.

L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 49. Subito sono scattati i soccorsi, viste anche le gravi condizioni in cui versava il giovane motociclista. L’allerta al 112 ha mosso due ambulanze, anche da Bergamo e l’elicottero. Il centauro, sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.