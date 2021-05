Claudia Terzi sul lago d’Iseo, visita a Sale Marasino e Lovere

(red.) Serviranno a fare il punto della situazione su progetti futuri e interventi realizzati nell’ultimo triennio, i sopralluoghi che nella mattinata di venerdì 28 maggio, l’assessore regionale alle infrastrutture Claudia Terzi e Alessio Rinaldi, Presidente di Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, effettueranno a Sale Marasino e Lovere. Gli interventi in questione – il pontile di Sale Marasino di recente costruzione, e l’opera di consolidamento strutturale presso i “Giardini Marinai d’Italia” a Lovere – sono stati cofinanziati dai due enti, con un investimento totale di 800mila Euro.

Questo il programma della mattinata:

ore 10.00 – arrivo dell’assessore Terzi e ritrovo presso l’imbarcadero di Sale Marasino (BS), con

inaugurazione della struttura.

Ore 10.30 – partenza in battello per Lovere (BG). Arrivo al porto di Piazza 13 Martiri alle 11.10.

ore 11.20 – visita al cantiere presso i “Giardini Marinai d’Italia”

ore 12.00 – partenza (in battello) per Sale Marasino, con arrivo alle ore 12.40.