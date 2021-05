Vaccino anti-covid, sabato 29 maggio è il giorno di Montisola

(red.) La notizia era stata presa con entusiasmo e soddisfazione: Montisola, come altre isole italiane, per esempio Capri, Ischia e di Procida, covid-free dopo la vaccinazione. Nella località bresciana sul lago d’Iseo succederà sabato 29 maggio e la conferma, oltre che dal Comune, arriva dal direttore generale dell’Ats della Franciacorta Mauro Borelli e da quello sanitario Giuseppe Solazzi. Sull’isola arriverà l’intera struttura con i tecnici dell’Ats, la collaborazione di Areu, oltre a medici e infermieri.

L’obiettivo, dopo aver già vaccinato a domicilio quelli con difficoltà e over 80, è di immunizzare i 665 over 18 residenti nell’isola lacustre. Il punto di attesa e registrazione sarà al polo di Siviano già utilizzato, mentre la vaccinazione vera e propria, attraverso dieci linee, sarà nella palestra dell’istituto comprensivo “Einaudi”. In questo dopo Montisola sarà il primo Comune bresciano immunizzato e potrà tornare a ospitare in sicurezza tutti i turisti.