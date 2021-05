Pisogne, scivola al rifugio Medelet, soccorso in elicottero

(red.) Intervento nel pomeriggio di questa domenica per la V Delegazione bresciana del Soccorso alpino. Dopo essere scivolata su una lingua di neve, una persona si è fatta male dalle parti del rifugio Medelet, in val Palot, punto intermedio per chi sale da Pisogne a Passabocche e al monte Guglielmo.

Il salvataggio è stato reso difficile dal fatto che in un primo momento sul posto si era formata della nebbia; quando la visibilità è migliorata, è intervenuto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato da Brescia. Pronte a partire a supporto delle operazioni le squadre della Stazione di Breno. La persona infortunata è stata portata in ospedale a Esine.