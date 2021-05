Vaccino anti-covid, campagna di massa anche per Montisola

(red.) Montisola come Ischia, Capri e Procida: sarà Covid-free. Lo ha annunciato ieri, giovedì 20 maggio, il sindaco dell’isola del lago d’Iseo bresciano Fiorello Turla attraverso il sito internet comunale. All’appello, dopo aver proceduto con la somministrazione a domicilio per i più anziani e fragili, mancano circa 700 cittadini. Una notizia, quella di poter procedere con la campagna di vaccinazione di massa sull’isola, ritenuta molto importante soprattutto in vista dell’apertura della stagione estiva. E sarà un modo per consentire agli operatori, messi in sicurezza, di poter accogliere i visitatori.

Nel momento in cui si avranno certezze sulle date della vaccinazione, il polo sarà allestito nella scuola di Siviano. “Con soddisfazione si informa che il Ministero della Difesa, a seguito delle interlocuzioni intercorse con l’Amministrazione Comunale – si legge nella nota del primo cittadino Turla – ha accolto la richiesta di procedere ad una ‘Campagna di vaccinazione di massa a Monte Isola’. Saranno pertanto coinvolti tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 74 anni (nati dal 1947 al 2003) e presumibilmente le attività avranno luogo già la settimana prossima, in giornate ancora da stabilire, presso il Centro Vaccinale di Siviano (scuole).

L’Amministrazione Comunale esprime tutta la sua soddisfazione per questa importante notizia, che giunge proprio all’inizio della stagione turistica. Un sentito ringraziamento, oltre che al Ministero della Difesa, a tutti coloro che hanno contribuito e collaborato al raggiungimento di questo importante risultato. La cittadinanza è cortesemente invitata a tenere monitorati il sito internet e i canali social istituzionali del Comune di Monte Isola per tutti gli aggiornamenti che seguiranno nei prossimi giorni. Approfittate tutti di questa imperdibile opportunità”.