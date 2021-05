Sale Marasino, nuovo locale e spiaggia rinnovata per l’estate

(red.) Dopo l’intervento all’insegna del turismo previsto a Sulzano, sempre sulla sponda bresciana del lago d’Iseo, a Sale Marasino, il Comune sta intervenendo per riqualificare le proprie spiagge e l’offerta ricettiva sul territorio. Tra questi, il padiglione Ghitti ha visto da poco terminare i lavori di riqualificazione con un investimento di 400 mila euro, di cui la metà dalla Regione Lombardia. Disposto su 120 metri quadrati, presenta due aree di cui una terrazza con vista sul lago vicino alla piccola spiaggia in erba e in totale fino a 800 metri quadrati utilizzando anche il plateatico e adibiti alla ristorazione e al bar. Ora è in corso l’affidamento del locale per i prossimi 15 anni. L’altro cantiere riguarda la spiaggia Motta dove arriverà una struttura metallica a sbalzo prefabbricata rinnovando anche la spiaggia fino a 530 metri quadrati e i cui lavori sono previsti entro la fine di luglio. Quest’opera contempla un investimento di 200 mila euro, di cui la metà dal Pirellone.