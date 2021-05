Rovato, bottigliate tra vicini di casa: un ferito portato in ospedale

(red.) Nella tarda serata di ieri, lunedì 17 maggio, sono dovuti intervenire i carabinieri bresciani della compagnia di Chiari in una palazzina di via Montegrappa a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano. Dal posto, poco prima delle 23, era stata segnalata una lite, forse legata a dissidi tra vicini di casa. Sul posto si è resa necessaria anche l’automedica insieme a un’ambulanza da Adro che ha trasportato un uomo di 32 anni in codice verde all’ospedale Mellini di Chiari.

Sembra che questo abbia riportato una ferita alla testa dopo aver ricevuta una bottigliata, mentre un altro soggetto ha riportato ferite al volto a causa dei pezzi di vetro delle bottiglie. Nel momento in cui saranno accertati i motivi, i componenti potranno anche decidere di presentare le querele.