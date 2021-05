Rovato, mozione respinta: Benito Mussolini resta cittadino onorario

(red.) Benito Mussolini resta cittadino onorario di Rovato. Così come era stato confermato anche a Salò nel 2020, città ovviamente che aveva attraversato la storia quando proprio sul Garda si era insediata la Repubblica Sociale dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Per quanto riguarda Rovato, la discussione è stata lanciata da una mozione depositata dai consiglieri di minoranza delle liste civiche Rovato 2020, Rovato Vale e La Civica per chiedere di impegnare la Giunta affinché rimuovesse la cittadinanza onoraria al Duce, data nel 1924.

Ma la mozione non è stata approvata e i consiglieri proponenti, in segno di protesta, hanno deciso di lasciare l’aula. Mentre dai banchi della maggioranza e della Giunta non è arrivato alcun commento. Come detto, il caso era stato affrontato anche a Salò dove il Comune ha deciso di non revocare la cittadinanza onoraria al Duce. E dall’amministrazione si era detto che fosse il Governo o il prefetto a disporre direttamente la revoca. Che non è mai arrivata.