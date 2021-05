Pisogne, scontro auto moto in via Milano, centauro ferito

(red.) Uno scontro tra un’auto e una motocicletta si è verificato nel primo pomeriggio di questo sabato in via Milano, a Pisogne. La moto, una Ducati di grossa cilindrata, stava percorrendo la strada in direzione sud quando, per cause in corso d’accertamento, è avvenuto un impatto con una Volkswagen che stava immettendosi da una laterale.

Il motociclista ha perso l’equilibrio, ma ha tentato di rimanere in sella prima di cadere a terra finendo contro un’altra auto che arrivava dalla direzione contraria.

Gli operatori giunti con l’ambulanza della Croce Blu di Lovere hanno riscontrato fratture e contusioni, trasportando il ferito, sempre cosciente, fino alla piazzola d’emergenza di Costa Volpino dov’è atterrato l’elicottero arrivato da Brescia. L’uomo è stato ricoverato al Civile.