Toline, nella notte a fuoco due mezzi da lavoro: interviene l’autobotte

(red.) Rogo notturno sul lago d’Iseo. All’una e un quarto circa di giovedì 13 maggio, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, con il supporto di un’autobotte, è intervenuta nel Comune di Pisogne, in località Toline, per l’incendio di due mezzi da lavoro. L’incendio, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, è stato spento con l’ausilio di schiumogeno di ultima generazione. Indagano le forze dell’ordine.