Capriolo, operaio morto stritolato nel tornio: chiesta condanna per titolare

(red.) Era la fine di maggio del 2019 quando l’operaio 36enne Oscar Belotti perse la vita stritolato in un tornio all’interno della fabbrica in cui lavorava a Capriolo, nel bresciano. Per quei fatti in tribunale a Brescia è in corso il processo con rito abbreviato a carico del titolare dell’azienda dove è avvenuta la tragedia. E ieri, martedì 11 maggio, il magistrato Donato Greco ha chiesto una condanna a 2 anni e quattro mesi di reclusione per omicidio colposo. Il giorno della disgrazia era stato uno studente impegnato in un tirocinio a trovare l’operaio, ormai senza vita. Ogni tentativo di soccorso, infatti, si era rivelato inutile. Il procedimento penale in corso è stato aggiornato al 16 luglio quando è prevista anche la sentenza.