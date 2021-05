Coronavirus a scuola, rientro alla “Montalcini” di Iseo. Ma 6 studenti positivi

(red.) Quella di oggi, lunedì 10 maggio, è una giornata particolare per le centinaia di studenti della scuola media dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Iseo, nel bresciano, che sono potuti rientrare regolarmente in classe a fare lezione in presenza. Infatti, a causa di un’insegnante che era stata trovata positiva al Covid, tutti i 263 studenti erano stati costretti per alcune settimane alla didattica a distanza.

Trascorso il periodo di quarantena, quasi tutti – 215 su 263 – si sono presentati sabato 8 maggio al drive through allestito in via Rovato per sottoporsi ai tamponi. Circa metà di quei test sono già stati analizzati portando a scoprire 6 studenti positivi che quindi dovranno continuare con la didattica a distanza. Ed è la conferma, che sta emergendo in questi giorni, del fatto che il contagio in questo momento sta colpendo soprattutto i più giovani, in particolare la fascia d’età al di sotto dei 18 anni, quindi in età scolastica.

Ma è chiaro che si tratta solo di questione di giorni prima che tutti possano rientrare a fare lezione in classe. Infatti, è sufficiente avere il risultato negativo del tampone per poter tornare regolarmente a scuola.