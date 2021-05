Rovato, bimbo bloccato in auto: liberato dai vigili del fuoco

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 7 maggio, all’interno dell’ufficio postale di via Ettore Spalenza a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, una donna ha chiesto aiuto e ha attirato l’attenzione dopo che il proprio figlioletto di poco più di un anno era rimasto chiuso in auto. Sembra che la donna sia scesa dall’abitacolo, ma non si sarebbe accorta di aver schiacciato il tasto di chiusura, lasciando le chiavi in auto e il piccolo bloccato all’interno. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, allertati sul posto, che hanno forzato una delle portiere riuscendo a liberare il bimbo.