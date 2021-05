Marone, grave incidente in galleria: tre i feriti

(red.) Grave incidente stradale intorno alle 13,45 di questo venerdì sulla Sp 510 nel territorio comune di Marone per uno scontro frontale avvenuto in galleria, con un mezzo pesante e due autovetture coinvolte. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Sul posto tre ambulanze, una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Brescia, la polizia stradale di Iseo e personale della provincia. La strada è rimasta chiusa per due ore per consentire i soccorsi.