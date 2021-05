Coronavirus a scuola, la media “Montalcini” di Iseo riapre in presenza

(red.) Spesso quando si accosta la pandemia in corso all’attività di didattica si è costretti a parlare di classi, se non intere scuole, costrette a chiudere a causa dei casi di contagio. Stavolta la buona notizia arriva da Iseo, nel bresciano, dove da lunedì 10 maggio tutti i 263 studenti della scuola media dell’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini”, costretti alla didattica a distanza dallo scorso 28 aprile, possono tornare a fare lezione in presenza.

Oggi, venerdì 7 maggio, per tutti termina la quarantena che era stata disposta dopo un caso positivo di un’insegnante operativa in tutte le classi. In ogni caso, tutti potranno rientrare lunedì, ma solo dopo essersi sottoposti al tampone. La disposizione arriva dall’Asst della Franciacorta che domani, sabato 8 maggio, aprirà il drive-through per i test di massa attivato tra la provinciale 11 e via per Rovato.