Lago d’Iseo, riaperta la ciclabile Vello-Toline dopo la frana

(red.) A partire da ieri, mercoledì 5 maggio, la pista ciclopedonale Vello-Toline con vista sul lago d’Iseo, nel bresciano, ha riaperto agli utenti e ai turisti. L’amministrazione comunale di Marone ha infatti revocato l’ordinanza che prevedeva il divieto di transito lungo la strada. Questo, dopo che lo scorso 27 aprile una frana di piccole dimensioni aveva interessato un tratto della parete rocciosa inducendo, per motivi di sicurezza, alla chiusura della carreggiata. Nel corso dei giorni successivi sono stati tolti i massi e tutti i residui potendo riaprire la strada. Ma si sta anche valutando di allestire delle reti para-massi a sbalzo per evitare altri problemi in futuro.