Cologne, clienti nel bar in orario di coprifuoco: tutti sanzionati

(red.) L’eventuale spostamento in avanti, se non addirittura la cancellazione, dell’orario del coprifuoco si valuterà solo a metà maggio, come ha annunciato il Governo. Ma in un bar di Cologne, nella bassa Franciacorta, nel bresciano, hanno pensato di precorrere i tempi. E sono finiti nel torto incassando le sanzioni. E’ successo lo scorso sabato 1 maggio quando una dozzina di clienti ha pensato di intrattenersi all’interno di un locale – già questo è vietato, visto che si può solo consumare all’aperto per il momento – anche fino a mezzanotte.

Ma le loro voci non sono passate inosservate ai residenti e a quanti erano autorizzati a muoversi in pieno coprifuoco. Sul posto sono quindi giunti, dopo le segnalazioni, i carabinieri della stazione locale che hanno sanzionato clienti e titolare del bar. Il locale, tra l’altro, è stato segnalato alla prefettura e non è escluso che venga disposta anche la chiusura.