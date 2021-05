Cellatica, rissa dopo il lieve incidente tra auto: arrivano i carabinieri

(red.) Nella prima serata di ieri, martedì 4 maggio, si è verificato un incidente stradale, per fortuna senza particolari conseguenze, tra due auto in via Caporalino a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano. Ma è quanto successo nei minuti seguenti allo scontro che è sotto indagine. Infatti, pare che padre e figlio in auto stessero uscendo in auto poco prima delle 20,30 dal centro sportivo del paese quando hanno avuto un impatto con l’altra vettura con a bordo alcuni ragazzi.

Ma di amichevole non ci sarebbe stato nulla, tanto che in seguito sarebbe scoppiata una rissa. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Gardone Valtrompia. Alcuni dei presenti sono stati condotti in ospedale, altri in caserma per essere identificati, mentre a poca distanza è stata trovata abbandonata l’auto usata dai giovani. I militari sono chiamati a fare chiarezza.