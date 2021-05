I Verdi: “Condanniamo il vile atto compiuto nel parco delle Moie di Rodengo Saiano”

(red.) Venuti a conoscenza del vile atto compiuto nel parco delle Moie di Rodengo Saiano e del trafugamento della bandiera tricolore, la federazione provinciale dei Verdi-Europa Verde Brescia esprime la propria ferma condanna a chi si è reso responsabile di tale gesto.

“Chiediamo che sia fatta rapidamente piena luce e si condannino in modo esemplare i responsabili”, si legge in una nota firmata dal portavoce Salvatore Fierro. “Inoltre chiediamo a tutte le forze politiche di Rodengo Saiano una ferma e dura condanna per questo vile e deprecabile episodio”.