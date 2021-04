Palazzolo, evade dai domiciliari dopo l’arresto: paura per la ex compagna

(red.) A lanciare l’allarme sono i carabinieri della compagnia di Chiari che lo scorso martedì 27 aprile lo avevano arrestato a Palazzolo, nel bresciano, dopo aver sfondato la porta dell’abitazione della ex compagna con cui voleva riallacciare il rapporto: il 37enne è evaso dagli arresti domiciliari e non è reperibile.

Di questo dà notizia il Giornale di Brescia e a scoprirlo sono stati proprio i militari che stavano effettuando il consueto giro di verifica. A questo punto, visto il timore che l’uomo possa raggiungere la ex o mettersi in contatto con lei, per la donna è stata attivata una forma di protezione.