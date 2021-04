Palazzolo, raggiunge con violenza la casa della ex: arrestato stalker

(red.) L’altra sera, martedì 27 aprile, un uomo di 37 anni è stato arrestato a Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano, dopo aver raggiunto l’abitazione dell’ex compagna 41enne e sfondata per cercare di entrare. I due, infatti, si erano lasciati, ma l’uomo forse cercava di ricomporre quel rapporto. Quando la ex ha avvertito i colpi alla porta di casa e capendo che si trattava del 37enne ha allertato i carabinieri facendo intervenire quelli della compagnia di Chiari.

E l’uomo non si è fermato nemmeno davanti alla loro presenza, scagliandosi anche contro di loro. Infine, è stato arrestato e condotto in caserma per essere identificato e arrestato. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti connessi alla droga, è finito in manette per maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 aprile, è comparso in aula al tribunale di Brescia per l’udienza in direttissima e il giudice gli ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari.