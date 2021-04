Frana Tavernola (Bg), onde fino a Pisogne e Sarnico. Ma rischio zero

(red.) Il possibile tsunami – ma il rischio è zero – provocato dalla discesa della frana dal monte Saresano a Tavernola Bergamasca, sul lago d’Iseo, raggiungerebbe in due minuti Montisola e Marone, poi nell’arco di 5 e 10 minuti Pisogne e Sarnico. Ma questo è lo scenario peggiore e improbabile inserito nello studio che ieri, mercoledì 28 aprile, l’Università di Bologna ha presentato all’Autorità di bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro.

E per quanto riguarda il presunto impatto, le condizioni più lievi sarebbero proprio per Pisogne e Sarnico. In ogni caso, la frana al momento è ferma e si sta lavorando ai piani di emergenza comunali. Si sono usati fondi regionali per 60 mila euro per realizzare uno studio dedicato.