Frana, il comune di Marone ha chiuso la Vello-Toline

(red.) La strada ciclopedonale tra Vello e Toline, una delle più suggestive passeggiate costiere del lago d’Iseo, sulla sponda bresciana del Sebino, è stata chiusa dal comune di Marone fino a nuovo ordine.

A provocare la decisione la caduta di sassi, terriccio e ghiaia dalla parete soprastante l’uscita della galleria, in direzione Pisogne. Per lo smottamento il municipio ha emesso un’ordinanza che vieta il transito lungo la ciclopedonale Vello-Toline dal km 1+900 e 2+500 e fino alla fine della messa in sicurezza.