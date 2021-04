Palazzolo, sbanda in auto e finisce contro un palo: ferito conducente

(red.) Nella tarda mattina di ieri, domenica 25 aprile, intorno all’ora di pranzo, un uomo di 55 anni è rimasto ferito in un’uscita di strada alla guida della sua auto in via Colombere a Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 13 quando il conducente, a un certo punto, ha sbandato perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un palo.

Chi ha assistito all’incidente e temendo per le condizioni dell’autista ha subito allertato i soccorsi al 112 facendo muovere sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale di Desenzano per ricostruire la dinamica e l’automedica con un’ambulanza da Sarnico. Il 55enne ferito è stato soccorso in codice giallo verso l’ospedale Mellini di Chiari.