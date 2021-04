Iseo, dalle parole alla rissa tra giovani: arrivano le forze dell’ordine

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile, intorno alle 18, a Iseo, nel bresciano, sono dovuti intervenire i carabinieri per fermare una rissa tra gruppi di ventenni. Tutto è accaduto in via per Rovato, nei pressi della scuola superiore “Antonietti”, dove i ragazzi hanno iniziato a insultarsi per poi alzarsi le mani gli uni contro gli altri.

Il parapiglia ha allarmato i residenti che hanno quindi allertato i carabinieri. Sul posto, insieme ai militari, si è mossa un’ambulanza per soccorrere uno dei giovani feriti. Gli altri presenti hanno tentato di allontanarsi in auto, ma sono stati bloccati dall’effetto morsa delle pattuglie. Ora saranno tutti identificati per capire chi siano, se tutti siano residenti a Iseo e per quale motivo sarebbe scattata la rissa.