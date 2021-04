Iseo, ciclista 62enne s’infortuna su un sentiero al Marüs

(red.) Intervento nel pomeriggio di questo sabato 24 aprile 2021, per la V Delegazione Bresciana, stazione di Valle Trompia del soccorso alpino Cnsas dopo l’allarme arrivato intorno alle 17 con la richiesta di soccorrere un biker caduto mentre percorreva in bicicletta un sentiero nel territorio del comune di Iseo, in località Marüs, a 540 metri di altitudine.

I tecnici del Cnsas, sei in tutto quelli impegnati nelle operazioni, hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno valutato e poi immobilizzato. Nel frattempo, è arrivato sul posto anche l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). I soccorritori hanno dato supporto all’équipe dell’elisoccorso per l’imbarellamento e il trasferimento della persona infortunata in un luogo aperto.

L’uomo, 62 anni, è stato recuperato con il verricello per il successivo trasferimento in ospedale. L’intervento è terminato intorno alle 18,30.