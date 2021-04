Vaccino anti-Covid, Asst Franciacorta lancia allarme: attenzione alle truffe

(red.) Il loro comportamento è odioso: si tratta di finti vaccinatori che, cogliendo l’occasione della campagna di somministrazione a domicilio per i più anziani, si presentano alle loro case con pseudo moduli da compilare e firmare e tutto con la scusa di entrare in casa, evidentemente per altri motivi. Sono le segnalazioni che arrivano dalla Franciacorta per conto dell’azienda sociosanitaria locale. E in particolare qualcuno ha informato l’azienda per quanto avvenuto a Chiari.

Per questo motivo la stessa realtà sanitaria ha invitato a prestare attenzione, sottolineando che la vaccinazione è sempre preceduta da un avviso da parte del proprio medico di famiglia e seguita da personale con tanto di tesserino. Ma la stessa azienda, nel caso, invita a contattare i propri uffici allo 030.7103095 ed eventualmente denunciare ai carabinieri.