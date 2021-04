Palazzolo, 7 furbetti dei rifiuti beccati in un mese: tutti sanzionati

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 22 aprile il Nucleo ambientale della Polizia locale di Palazzolo, in Franciacorta, nel bresciano, ha fornito i primi numeri di un’attività che si sta svolgendo per il contrasto all’abbandono dei rifiuti. In paese, infatti, è vigente la raccolta porta a porta, mentre sul territorio sono state installate una serie di foto-trappole.

E queste, nel periodo dal 10 marzo all’11 aprile, quindi in un mese, hanno immortalato sette persone intente ad abbandonare la spazzatura. Le zone colpite sono quelle di via Molinara, via Bissolotti in centro storico, via Einaudi e alla Filanda. Tutti i soggetti immortalati dagli “occhi” elettronici sono stati sanzionati ciascuno con 100 euro di multa. Le foto-trappole, che saranno ampliate, verranno mosse a rotazione in tutto il paese.