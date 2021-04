Due massi enormi sulla Sebina Occidentale, strada chiusa a Predore

(red.) Viabilità bloccata sul lago d’Iseo, per la precisione sulla sponda bergamasca tra Predore e Tavernola, per la caduta di due enormi massi sulla ex Statale 469 Sebina Occidentale che si sono staccati dalla montagna attorno alle 14 di questa domenica 11 aprile. La rotabile è stata chiusa alla circolazione per consentire la messa in sicurezza e le verifiche da parte dei Vigili del Fuoco di Lovere.

I massi sono precipitati abbattendo le ringhiere che delimitano il terreno soprastante la strada, collegato alla ex villa Stoppani. Il peso stimato di ogni masso è di circa 2 tonnellate e per fortuna in qual momento non stavano circolando veicoli, quindi nessuno è stato coinvolto nell’incidente.

Il distacco di questi massi si è verificato a distanza dalla frana fra Tavernola e Parzanica, e non c’è alcun collegamento tra i due eventi se non che entrambi gli smottamenti si trovano sulla Sebina Occidentale. Al momento non ci sono informazioni su quando potrà essere riaperta la ex Statale.