Camignone: brucia appartamento, nessun ferito

(red.) Allarme incendio questa mattina di domenica poco dopo le 10 a Camignione di Passirano, dove due squadre di Vigili del Fuoco e due supporti con autoscala e autobotte sono stati inviati per contrastare le fiamme sviluppatesi in un appartamento che, iniziate all’interno, si erano poi sviluppate anche all’esterno della palazzina.

C’è voluta circa un’ora per spegnerle, anche se le poi sono proseguite le operazioni di bonifica. Durante il rogo ci sono stati attimi di paura per la presenza di un bimbo che stava giocando nella casa, ma il piccolo è stato presto recuperato. Non si registrano feriti, anche se una donna incinta è stata trasportata in ospedale per controlli precauzionali. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118.