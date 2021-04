Si sbronza e picchia il vigile, agli arresti a Monte Isola

(red.) Intervento dei carabinieri di Marone a Monte Isola, sul lago d’Iseo, in soccorso di un agente della polizia locale aggredito da un giovane di 33 anni, dopo che il soggetto, ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti, aveva importunato il proprietario e gli avventori di un bar e aveva proseguito danneggiando la porta dell’ufficio postale locale, minacciando i passanti.

Il primo intervento da parte di un vigile del paese non è stato risolutivo e l’uomo lo ha colpito al volto. L’arrivo dei carabinieri di Marone ha permesso di immobilizzare l’aggressore e dichiararlo in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Già sottoposto a regime di libertà vigilata, il 33enne è stato condotto in tribunale a Brescia per il rito direttissimo e dovrà rimanere agli arresti domiciliari.