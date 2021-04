Navigazione lago d’Iseo: dal 12 aprile tornano orario invernale e corse scolastiche

(red.) Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del lago d’Iseo, informa i viaggiatori che a seguito del passaggio in zona arancione della Regione Lombardia, e alla conseguente riapertura delle scuole, da lunedì 12 aprile, e fino a diversa comunicazione, verrà ripristinato l’orario invernale ordinario in vigore fino al 24 febbraio scorso. Verranno quindi ripristinate le corse giornaliere della linea “Iseo – Monte Isola – Tavernola Bergamasca” e feriali della linea “Lovere-Pisogne” che assicurano tra gli altri i collegamenti scolastici nei giorni feriali.

Il passaggio alla zona “arancione”, comunicato dagli organi competenti, oltre a ridurre in parte le limitazioni alla mobilità all’interno dei comuni di residenza, favorisce la ripresa dell’attività didattica in presenza, rendendo necessari i servizi di collegamento inerenti.

Resteranno sempre attivi e regolari con le consuete modalità i servizi di collegamento tra Sulzano e Peschiera Maraglio (74 corse andata e ritorno al giorno), Sale Marasino e Carzano (57 corse andata e ritorno al giorno) e tra Sale Marasino e Siviano (6 corse a chiamata andata e ritorno al giorno) garantiti 24 h su 24.

Per la ripresa del servizio di navigazione nel fine settimana su tutte le località lacustri si attende l’ingresso in zona gialla con la possibilità per i cittadini di muoversi liberamente all’interno del territorio regionale.

Navigazione Lago d’Iseo invita i viaggiatori a prendere visione prima della partenza dei nuovi orari aggiornati consultando il sito internet www.navigazionelagoiseo.it, le pagine Facebook e Instagram e le paline informative presso i pontili.