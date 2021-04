Ome, due volpi uccise dai bocconi. Un cane riesce a salvarsi

(red.) In provincia di Brescia resta sempre pressante il problema e la preoccupazione per la presenza di bocconi avvelenati gettati da persone senza scrupoli ai danni di animali che evidentemente danno loro fastidio. Un’altra segnalazione di questo genere, riportata dal Giornale di Brescia, arriva da Ome, in Franciacorta.

Qui il proprietario di un cane si è mosso verso gli spazi verdi notando, purtroppo, la presenza di due volpi uccise probabilmente dalla presenza di quelle esche. Tanto che anche il cane ha accusato dei disturbi. Ma nel suo caso è stato salvato dal veterinario. Si è poi verificato che quei bocconi erano stati imbevuti di lumachicida e veleno per topi.