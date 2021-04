Cantine d’Italia 2021: in Lombardia il top sono Bellavista e Ca’ del Bosco

(red.) E’ uscita ufficialmente Cantine d’Italia 2021, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine.

Come ogni anno ha mantenuto come periodo di uscita il mese di dicembre e ora si trova in libreria, nell’e-commerce e a disposizione dei soci Go Wine. Il volume consiste in un articolato repertorio di aziende vinicole, ricco di dati e riferimenti che si aggiorna in ogni edizione, con nuovi inserimenti ed alcune esclusioni. E con nuove cantine che ottengono per la prima volta il riconoscimento de L’Impronta.

Cantine d’Italia 2021 si presenta con una copertina rinnovata, 790 cantine selezionate, 235 “Impronte d’eccellenza” per l’Enoturismo, oltre 4.350 vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire.

La Lombardia si distingue con 47 cantine recensite; di queste ben 20 ottengono il riconoscimento dell’Impronta Go Wine per il valore enoturistico. Le Tre Impronte, ovvero il massimo riconoscimento per l’esperienza enoturistica, vanno alle cantine Bellavista e Ca’ del Bosco, entrambe in Franciacorta (BS).

L’elenco completo di tutte le cantine dell’area che sono recensite nel volume:

Agnes Fratelli

Al Rocol

Anteo

Ar.Pe.Pe.

Barbacarlo

Barone Pizzini

Bellavista

Bersi Serlini

Ca’ dei Frati

Ca’ del Bosco

Ca’ Lojera

Cascina Le Preseglie

Castello di Grumello

Castello di Luzzano – Fugazza

Conte Vistarino

Conti Ducco

Fay Sandro

Ferghettina

Frecciarossa

Gatti Enrico

Isimbarda

La Basia

La Costa

La Tordela

Le Fracce

Majolini

Martilde

Nino Negri

Panigada Antonio – Banino

Perla del Garda – Morenica

Picchioni Andrea

Pietrasanta

Podere Selva Capuzza

Pratello

Prevostini Mamete

Provenza

Rebollini

Redaelli De Zinis

Ricchi Stefanoni

Ricci Curbastro

Tenuta Ambrosini

Tenuta Mazzolino

Tenuta Roveglia

Triacca

Uberti

Vercesi Marco

Verdi Bruno

La Guida Cantine d’Italia 2021 è edita dall’associazione Go Wine e nasce da un’idea di Massimo Corrado che ne cura il coordinamento e la direzione editoriale. Conferma l’impegno dell’associazione volto ad affermare, anche attraverso la Guida, i principi ispiratori dell’attività associativa. La redazione Go Wine cura la redazione di tutto il volume e del repertorio delle cantine selezionate, con i contributi e le segnalazioni di giornalisti e delegati Go Wine in Italia.

Le 790 cantine presenti nel volume sono state scelte in base all’esperienza diretta.

Per ogni cantina una pagina ricca di notizie: dall’anagrafica aziendale ai dati sulla produzione, ai referenti interni da contattare; dai giorni e gli orari di visita alle informazioni stradali; dal racconto delle suggestioni che la cantina e il suo contesto offrono al visitatore a una serie di utili appunti sui vini aziendali con indicazione del vino top e degli altri vini da conoscere.

Ogni cantina è presentata attraverso una valutazione in stelle (su scala 5), suddivisa nei tre aspetti che sono ritenuti rilevanti dalla Guida: il sito, l’accoglienza e i vini.

Inalterato è sempre lo spirito dell’opera: spingere l’appassionato a viaggiare per conoscere il fascino del territorio del vino italiano attraverso il racconto di molti suoi interpreti d’elezione.