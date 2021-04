Larino (CB), operaio di Capriolo precipita da una gru: è grave

(red.) Nei giorni precedenti a martedì 6 aprile un operaio edile di 39 anni bresciano di Capriolo è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro a Larino, in Molise, nel momento in cui è precipitato da una gru mentre stava lavorando a un cantiere per realizzare uno stabilimento.

E per questo motivo ora si trova in prognosi riservata alla Casa sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Per motivi da accertare da parte dei carabinieri di Larino, l’uomo è caduto dal mezzo da lavoro riportando diverse lesioni. Portato prima all’ospedale San Timoteo di Termoli, ora si trova ricoverato in gravi condizioni nel foggiano.