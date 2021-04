Gussago, Smart Polis ora si dedica a cittadini e commercianti

(red.) Si è concluso a Gussago il fitto calendario dei corsi dei primi mesi dell’anno legati al progetto Smart Polis, che ha visto coinvolto il personale del comune, gli artigiani e i genitori ma il progetto continua e per il mese di aprile il programma è dedicato ai cittadini e ai commercianti.

SmartPolis è un progetto ideato dal comune di Gussago con Smae – Università Studi di Brescia e Centro Studi Socialis per sviluppare le competenze digitali di cittadini e imprese, per permettere a tutti di godere a pieno dei diritti di cittadinanza e per cogliere le opportunità che il digitale offre.

Il progetto che interviene a sistema per colmare il digital divide, toccando varie componenti della comunità attraverso modalità di apprendimento specifiche: un corso di alta formazione per il personale comunale, incontri con cittadini, genitori, imprese, commercianti e attività ludica per bambini e ragazzi.

Gli eventi, tutti gratuiti, sono visibili on line. Il link per la visione del webinar sarà trasmesso a seguito dell’iscrizione. In alternativa è possibile seguire la serata in diretta sul canale YouTube del comune di Gussago. È possibile visualizzare i corsi anche in seguito, sempre sul canale YouTube dell’amministrazione.

Ecco il calendario dei prossimi eventi.

08/04/2021 – ore 20.30 Tecnologie del presente e del futuro – relatore Michele Vindigni – per iscrizioni compila il modulo al seguente link: https://forms.gle/Bn2Hxu4n6UmbmdHk8

15/04/2021 – ore 20.30 Le nuove tendenze del commercio digitale – relatore Alessandro Bigi – per iscrizioni compila il modulo al seguente link: https://forms.gle/H6CimBUvunEPFHP97

19/04/2021 – ore 20.30 Il digital marketing per le attività locali – relatore Andrea Bonazza – per iscrizioni compila il modulo al seguente link: https://forms.gle/3CRPGopQqTjXy1mN8

22/04/2021 – ore 20.30 Alla ricerca della sicurezza digitale – relatore Giancarlo Turati – – per iscrizioni compila il modulo al seguente link: https://forms.gle/Df2tfC2D1q6QKpxW9

29/04/2021 – ore 20.30 Servizi on line del Comune comodamente da casa – relatore Luca Belli – – per iscrizioni compila il modulo al seguente link: https://forms.gle/bamU39RJHcJJDWj79