Chiari, un ciclo di incontri in streaming sull’essere genitori

(red.) Chiari non solo capitale del libro ma anche dell’educazione alla genitorialità. Oltre ai preziosi incontri promossi insieme a Officina EducAzione, nell’ambito del progetto “Bambini e genitori, cresciamo insieme” sono stati organizzati quattro giovedì di aprile all’insegna dei bambini e rivolti ai loro punti di riferimento, ovvero neogenitori e operatori della prima infanzia, che credono nell’importanza di una “genitorialità consapevole”. Un lavoro che la casa editrice Leone Verde porta avanti da quindici anni attraverso libri scritti da pediatri, psicologi, ostetriche e professionisti dell’infanzia, e con il blog “il bambino naturale” sempre aggiornato e ricco di informazioni gratuite sui temi che più stanno a cuore di mamma e papà: dalla gravidanza all’allattamento, dallo svezzamento alla nanna, dal babywearing all’alto contatto.

Per l’occasione di “Chiari prima capitale italiana del libro” l’associazione culturale “L’impronta” promuove dunque una serie di incontri in streaming per genitori di bambini da 0 a 5 anni, con ospiti importanti nel mondo dell’educazione e delle scienze pedagogiche.

Gli appuntamenti sono trasmessi in streaming e on demand sui canali Facebook del comune di Chiari e sui canali Facebook e Youtube di Microeditoria. Eccoli nel dettaglio.

Giovedì 8 aprile, ore 20.30

Elena Balsamo, pediatra e autrice: L’attesa come progetto di vita.

Nell’attesa c’è riflesso un progetto di vita: quello del nostro bambino che ci prepariamo ad accogliere, ma anche il nostro personale che riaffiora per essere integrato. L’attesa è dunque un’occasione unica e preziosa per avviare un profondo lavoro di consapevolezza interiore, opera oggi più importante che mai se vogliamo innalzare il livello di coscienza degli individui e salvare il nostro pianeta.

Giovedì 15 aprile, ore 20.30

Elisa Mazzoli, autrice, narratrice e mediatrice, premio Nati Per Leggere 2018: Raccontar storie dai 18 mesi in su.

I libri, le immagini, le parole, i suoni, le competenze di linguaggio, lettura e ascolto dei bambini, le nuove sfide dei genitori: un viaggio creativo e divertente alla conoscenza delle tappe di sviluppo dei nostri figli e delle narrazioni che abbiamo a disposizione per comunicare con loro e per favorire la loro crescita.

Giovedì 22 aprile, ore 20.30

Antonella Sagone, psicologa e consulente professionale in allattamento materno: L’approccio gentile nella crescita dei figli.

Crescere un bambino non consiste nel modellarne il comportamento, ma nell’affiancarlo nel suo sviluppo affettivo e di scoperta del mondo.

Suggerimenti su come educare un bambino e anche dargli dei limiti senza ricorrere a violenza, minacce e punizioni, ma attraverso l’esempio, l’ascolto e il rispetto.

Giovedì 29 aprile, ore 20.30

Isabella Micheletti, autrice e formatrice dell’Opera Nazionale Montessori: Il linguaggio del bambino piccolo.

Attraverso semplici accorgimenti pratici, piccoli materiali realizzabili facilmente in casa e la cura di una relazione attenta, duratura e amorevole, è possibile accompagnare il bambino che nei suoi primi anni di vita costruisce la capacità di comunicare e promuovere lo sviluppo di questa abilità.